Васильева Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1940

Дата смерти

05.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1940

Отец: Симкин Дмитрий Фёдорович

Мать: Симкина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
08.01.1961

Дочь: Бабакишвили Алла Анатольевна

Отец ребёнка: Васильев Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
08.05.1965

Сын: Васильев Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Васильев Анатолий Васильевич

Смерть
05.06.2018
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