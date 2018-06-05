Васильева Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1940
Дата смерти05.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1940
Отец: Симкин Дмитрий Фёдорович
Мать: Симкина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
08.01.1961
Дочь: Бабакишвили Алла Анатольевна
Отец ребёнка: Васильев Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1965
Сын: Васильев Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Васильев Анатолий Васильевич
Смерть
05.06.2018