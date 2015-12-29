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Никулина Виктория Николаевна
Никулина Виктория Николаевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
29.12.2015
Пол
Женский
Отец
Никулин Николай Николаевич
1977 г.р.
Мать
Никулина (Белостоцкая) Антонина Михайловна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2015
Отец:
Никулин Николай Николаевич
Мать:
Никулина Антонина Михайловна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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