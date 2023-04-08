Ярошевский Владимир Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрошевский Владимир Трофимович

Ярошевский Владимир Трофимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярошевская Раиса Севостьяновна

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярошевская Раиса Севостьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярошевская Раиса Севостьяновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close