Ярошевский Владимир Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ярошевская Раиса Севостьяновна
Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ярошевская Раиса Севостьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно