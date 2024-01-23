Симкина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симкина Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Симкин Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симкин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Симкин Михаил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно