Полюдов Зотей Степанович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Полюдова Алена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Полюдова Алена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Зотеевна
Мать ребёнка: Полюдова Алена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Федосья Зотеевна
Мать ребёнка: Полюдова Алена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Степанида Зотеевна
Мать ребёнка: Полюдова Алена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Авдотья Зотеевна
Мать ребёнка: Полюдова Алена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1807