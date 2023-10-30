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Полюдов Зотей Степанович

Место рождения

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1757

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Полюдов Степан Захарович

Мать: Полюдова Прасковья Ивановна

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Полюдов Устин Зотеевич

Мать ребёнка: Полюдова Алена Дмитриевна

Тарабердино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Полюдов Тихон Зотеевич

Мать ребёнка: Полюдова Алена Дмитриевна

Тарабердино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Зотеевна

Мать ребёнка: Полюдова Алена Дмитриевна

Тарабердино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Федосья Зотеевна

Мать ребёнка: Полюдова Алена Дмитриевна

Тарабердино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Степанида Зотеевна

Мать ребёнка: Полюдова Алена Дмитриевна

Тарабердино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Авдотья Зотеевна

Мать ребёнка: Полюдова Алена Дмитриевна

Тарабердино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полюдова Алена Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество
Место жительства
Неизвестно
Тарабердино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1807
Тарабердино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
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