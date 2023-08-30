Мазильников Александр Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Патракова Галина Александровна
Мать ребёнка: Мазильникова Лариса Филипповна
Рождение ребёнка
19.06.1916
Дочь: Баранова Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Мазильникова Лариса Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мазильникова Лариса Филипповна
Работа или профессия
Неизвестно