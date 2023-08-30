Мазильников Александр Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазильников Александр Варфоломеевич

Мазильников Александр Варфоломеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Патракова Галина Александровна

Мать ребёнка: Мазильникова Лариса Филипповна

Рождение ребёнка
19.06.1916

Дочь: Баранова Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Мазильникова Лариса Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазильникова Лариса Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close