Поливанов Дмитрий В. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанов Дмитрий В.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1909

Сын: Поливанов Иван

Мать ребёнка: Поливанова Пелагея

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Середина Конкордия Дмитриевна

Мать ребёнка: Поливанова Пелагея

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
?.05.1919

Дочь: Шинкаренко Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Поливанова Пелагея

Азовский район, х.Обуховка
Рождение ребёнка
1922

Сын: Поливанов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Поливанова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасова Фаина Дмитриевна

Мать ребёнка: Поливанова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Поливанова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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