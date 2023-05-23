Поливанов Дмитрий В.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1909
Сын: Поливанов Иван
Мать ребёнка: Поливанова Пелагея
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Середина Конкордия Дмитриевна
Мать ребёнка: Поливанова Пелагея
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
?.05.1919
Дочь: Шинкаренко Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Поливанова Пелагея
Азовский район, х.Обуховка
Рождение ребёнка
1922
Сын: Поливанов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Поливанова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкасова Фаина Дмитриевна
Мать ребёнка: Поливанова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Поливанова Пелагея
Смерть
Неизвестно