Просецкая (Портных) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1904
Дата смерти23.03.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1904
Отец: Портных Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1925
Дочь: Борисова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Просецкий Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
01.08.1927
Сын: Просецкий Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Просецкий Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
08.08.1929
Дочь: Гусельникова Клавдия Афанасьевна
Отец ребёнка: Просецкий Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
11.01.1932
Сын: Просецкий Серафим Афанасьевич
Отец ребёнка: Просецкий Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
23.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Просецкий Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
25.12.1939
Дочь: Азовцева Валентина Афанасьевна
Отец ребёнка: Просецкий Афанасий Павлович
во всех документах 25.11, на самом деле 25.12
Рождение ребёнка
14.06.1950
Сын: Просецкий Анатолий Афанасьевич
Отец ребёнка: Просецкий Афанасий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.2003