Просецкая (Портных) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просецкая (Портных) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1904

Дата смерти

23.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1904

Отец: Портных Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1925

Дочь: Борисова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Просецкий Афанасий Павлович

Рождение ребёнка
01.08.1927

Сын: Просецкий Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Просецкий Афанасий Павлович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.08.1929

Дочь: Гусельникова Клавдия Афанасьевна

Отец ребёнка: Просецкий Афанасий Павлович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.01.1932

Сын: Просецкий Серафим Афанасьевич

Отец ребёнка: Просецкий Афанасий Павлович

Рождение ребёнка
23.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Просецкий Афанасий Павлович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.12.1939

Дочь: Азовцева Валентина Афанасьевна

Отец ребёнка: Просецкий Афанасий Павлович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
во всех документах 25.11, на самом деле 25.12
Рождение ребёнка
14.06.1950

Сын: Просецкий Анатолий Афанасьевич

Отец ребёнка: Просецкий Афанасий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просецкий Афанасий Павлович

Смерть
23.03.2003
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