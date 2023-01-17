Самигулов Гале Латфуллинович
Место рождения
Дата рождения27.10.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1983
Рождение ребёнка
15.09.1984
Дочь: Хайруллина Айгуль Галеевна
Мать ребёнка: Самигулова Альфия Рауфовна
Рождение ребёнка
03.10.1986
Дочь: Лутфуллина Эльвира Галеевна
Мать ребёнка: Самигулова Альфия Рауфовна