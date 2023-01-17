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Самигулов Гале Латфуллинович

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Место рождения

Большое Озеро, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Озеро, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.07.1983

Жена: Самигулова Альфия Рауфовна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1984

Дочь: Хайруллина Айгуль Галеевна

Мать ребёнка: Самигулова Альфия Рауфовна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1986

Дочь: Лутфуллина Эльвира Галеевна

Мать ребёнка: Самигулова Альфия Рауфовна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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