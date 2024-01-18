Лукин Максим Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Максим Маркелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукин Маркел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1904 ст.

Сын: Лукин Георгий Максимович

Мать ребёнка: Лукина Лукерья (Гликерия) Ефремовна

Рождение ребёнка
25.04.1910 ст.

Дочь: Зинина Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Лукина Лукерья (Гликерия) Ефремовна

д.Измайлово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин Василий Максимович

Мать ребёнка: Лукина Лукерья (Гликерия) Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Лукерья (Гликерия) Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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