Лукин Максим Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукин Маркел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1904 ст.
Мать ребёнка: Лукина Лукерья (Гликерия) Ефремовна
Рождение ребёнка
25.04.1910 ст.
Дочь: Зинина Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Лукина Лукерья (Гликерия) Ефремовна
д.Измайлово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукина Лукерья (Гликерия) Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно