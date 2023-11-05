Клёнова Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клёнова Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Клёнов Алексей Ильич

Мать: скрыто настройками приватности

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