Воробьев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Лесоруб
Место жительства
Неизвестно
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Около 1991
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