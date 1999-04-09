Елистратов Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратов Геннадий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елистратов Михаил Алексеевич

Мать: Елистратова Татьяна Митрофановна

Рождение ребёнка
16.04.1966

Дочь: Елистратова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елистратов Константин Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Валентина Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Кузнецова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елистратов Михаил Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.04.1999
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