Саютина (Хомякова) Анна
Место рожденияКурьяк
Дата рождения1920
Дата смерти30.11.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Курьяк
Рождение ребёнка
08.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саютин Тимофей
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
30.11.1999
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость