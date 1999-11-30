Саютина (Хомякова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саютина (Хомякова) Анна

Место рождения

Курьяк

Дата рождения

1920

Дата смерти

30.11.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Курьяк
Рождение ребёнка
08.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саютин Тимофей

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
30.11.1999
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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