Ипатов Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипатов Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровкова Александра Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Фроловское, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипатов Емельян Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Фроловское, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ипатова Агафья Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Фроловское, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
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