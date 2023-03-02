Ивахина (Колесниченко) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвахина (Колесниченко) Анна Иосифовна

Ивахина (Колесниченко) Анна Иосифовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1924

Муж: Ивахин Николай Федорович

Супруг(-а): Анна Иосифовна Ивахина (Колесниченко)
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ивахин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ивахин Николай Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1981
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close