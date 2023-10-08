Хафизова Мария Наилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафизова Мария Наилевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хафизов Наиль Фанавиевич

Мать: Хафизова Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
17.10.2016

Дочь: Стукалина Василиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Стукалин Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.09.2022

Сын: Стукалин Савелий Дмитриевич

Отец ребёнка: Стукалин Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стукалин Дмитрий Алексеевич

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