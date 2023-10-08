Хафизова Мария Наилевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хафизов Наиль Фанавиевич
Мать: Хафизова Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
17.10.2016
Дочь: Стукалина Василиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Стукалин Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.09.2022
Сын: Стукалин Савелий Дмитриевич
Отец ребёнка: Стукалин Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно