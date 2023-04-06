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Фомина (Перкис) Татьяна Лазаревна
Фомина (Перкис) Татьяна Лазаревна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
24.07.1947
Пол
Женский
Отец
Перкис Лазарь Исаевич (Говшиевич)
1920 г.р.
Мать
Вихрова Галина Николаевна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1947
Отец:
Перкис Лазарь Исаевич (Говшиевич)
Мать:
Вихрова Галина Николаевна
Москва
, город федерального значения Москва
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