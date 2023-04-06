Фомина (Перкис) Татьяна Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Перкис) Татьяна Лазаревна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.07.1947

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1947

Отец: Перкис Лазарь Исаевич (Говшиевич)

Мать: Вихрова Галина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
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