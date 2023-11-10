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Афтаев Иван Прокофьевич

Место рождения

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афтаев Прокофий Егорович

Мать: не указана

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Сафронова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1930

Дочь: Сафронова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Афтаев Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Афтаев Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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