Афтаев Иван Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афтаев Прокофий Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Сафронова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1930
Дочь: Сафронова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1940
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно