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Прохоров Александр Васильевич

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

06.09.1910

Дата смерти

15.03.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1910

Отец: Прохоров Василий Петрович

Мать: Прохорова Елена Ивановна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Крещение
07.09.1910
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Павел Бутаев Прохоров Василий Петрович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Прохорова (Аляпскова) Елена Ивановна. Мать. Православная Прохоров Иван Пе... Показать все
Смерть
15.03.1911
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Похороны
16.03.1911
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
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