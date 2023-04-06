Прохоров Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1910
Дата смерти15.03.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1910
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Крещение
07.09.1910
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Павел Бутаев Прохоров Василий Петрович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Прохорова (Аляпскова) Елена Ивановна. Мать. Православная Прохоров Иван Пе... Показать все
Смерть
15.03.1911
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Похороны
16.03.1911
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911