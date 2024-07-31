Найденкова Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденкова Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найденков Алексей

Рождение ребёнка
1871

Сын: Найденков Кузьма

Отец ребёнка: Найденков Алексей

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Найденкова) Ольга

Отец ребёнка: Найденков Алексей

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.12.1882

Дочь: (Найденкова) Варвара

Отец ребёнка: Найденков Алексей

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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