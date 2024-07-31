Найденкова Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Найденков Алексей
Рождение ребёнка
1871
Сын: Найденков Кузьма
Отец ребёнка: Найденков Алексей
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Найденкова) Ольга
Отец ребёнка: Найденков Алексей
Рождение ребёнка
04.12.1882
Дочь: (Найденкова) Варвара
Отец ребёнка: Найденков Алексей
Смерть
Неизвестно