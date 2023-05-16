Наталья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиПосле 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 24.04.1900 ст.
Муж: не указан
Восприемник
25.04.1900 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.04.1900 Вилина Пелагея Михайловна Вилина мать Александра Алексеевна Вилина отец Михаил Семенович Быковщины крестьянин Сергей Александрович Иванщины вдова Наталья Афан... Показать все
Место жительства
Около 1900
Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
После 1900