Наталья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Афанасьевна

Наталья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

После 1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 24.04.1900 ст.

Муж: не указан

Восприемник
25.04.1900 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.04.1900 Вилина Пелагея Михайловна Вилина мать Александра Алексеевна Вилина отец Михаил Семенович Быковщины крестьянин Сергей Александрович Иванщины вдова Наталья Афан... Показать все
Место жительства
Около 1900
Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
После 1900
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