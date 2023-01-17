Немчинова (Митюкова) Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНемчинова (Митюкова) Варвара Степановна

Немчинова (Митюкова) Варвара Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1936

Дочь: Марочко Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Немчинов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
29.08.1946

Сын: Немчинов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Немчинов Дмитрий Петрович

Жигалово, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немчинов Дмитрий Петрович

Смерть
1979
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close