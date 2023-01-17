Немчинова (Митюкова) Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1936
Дочь: Марочко Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Немчинов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
29.08.1946
Сын: Немчинов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Немчинов Дмитрий Петрович
Жигалово, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край