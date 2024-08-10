Ионова Иустина Моисеева
Место рождения
Дата рождения01.10.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1916 ст.
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.203об-204 Родители: Села Нового Маклауша крестьянин Моисей Дмитриев Ионов и законная его жена Татиана Спиридонова.
Крещение
02.10.1916 ст.
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.203об-204 Восприемники: Села Нового Маклауша крестьянин Яков Спиридонов Пилекшов и села Нового Маклауша крестьянина Андрея Филиппова Куршинова жена Ефросинья Стефанова.
Смерть
Неизвестно