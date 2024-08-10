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Ионова Иустина Моисеева

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.10.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1916 ст.

Отец: Ионов Моисей Дмитриев

Мать: Ионова (Пилюкшева) Татиана Спиридонова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.203об-204 Родители: Села Нового Маклауша крестьянин Моисей Дмитриев Ионов и законная его жена Татиана Спиридонова.
Крещение
02.10.1916 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.203об-204 Восприемники: Села Нового Маклауша крестьянин Яков Спиридонов Пилекшов и села Нового Маклауша крестьянина Андрея Филиппова Куршинова жена Ефросинья Стефанова.
Смерть
Неизвестно

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