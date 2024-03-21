Холодов Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холодова (Хайкина) Мария
Рождение ребёнка
Около 1989
Сын: Холодов Евгений
Мать ребёнка: Холодова (Хайкина) Мария
Рождение ребёнка
Около 1999
Сын: Холодов Вячеслав
Мать ребёнка: Холодова (Хайкина) Мария