Холодов Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолодов Игорь

Холодов Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1968 г.р.

Дети

Около 1989 г.р.
Около 1999 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодова (Хайкина) Мария

Рождение ребёнка
Около 1989

Сын: Холодов Евгений

Мать ребёнка: Холодова (Хайкина) Мария

Рождение ребёнка
Около 1999

Сын: Холодов Вячеслав

Мать ребёнка: Холодова (Хайкина) Мария

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