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Керн Адор Яковлевич
Керн Адор Яковлевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Керн Яков Гейнрихови
1907 г.р.
Мать
Керн (Флеглер) Амалия Георговна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Керн Яков Гейнрихови
Мать:
Керн Амалия Георговна
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