Ефремов Мартын Исааков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Ефремов Исаак Филиппов
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ефремова Стефанида Мартынова
Мать ребёнка: Мокрушина Аликина Леонтиева
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Ефремова Степанида Мартынова
Мать ребёнка: Мокрушина Аликина Леонтиева
Рождение ребёнка
01.07.1755
Мать ребёнка: Мокрушина Аликина Леонтиева
Рождение ребёнка
01.10.1756
Сын: Ефремов Деонисий Мартынов
Мать ребёнка: Мокрушина Аликина Леонтиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно