Ефремов Мартын Исааков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Мартын Исааков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Ефремов Исаак Филиппов

Мать: Погудина Федосия Тимофеева

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ефремова Стефанида Мартынова

Мать ребёнка: Мокрушина Аликина Леонтиева

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ефремова Степанида Мартынова

Мать ребёнка: Мокрушина Аликина Леонтиева

Рождение ребёнка
01.07.1755

Сын: Ефремов Семион Мартынов

Мать ребёнка: Мокрушина Аликина Леонтиева

Рождение ребёнка
01.10.1756

Сын: Ефремов Деонисий Мартынов

Мать ребёнка: Мокрушина Аликина Леонтиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрушина Аликина Леонтиева

Смерть
Неизвестно
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