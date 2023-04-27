Forrester John
Место рожденияCorstorphine Castle
Дата рожденияОколо 1320
Дата смерти1350
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1320
Отец: Forrester Adam
Мать: Forrester Margaret
Corstorphine Castle
Бракосочетание
До 1344
Жена: Margaret
Рождение ребёнка
Около 1345
Дочь: Lauder Elizabeth
Мать ребёнка: Margaret
Работа или профессия
Неизвестно
Knight
Смерть
1350
Scotland not the United Kingdom