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Forrester John

Место рождения

Corstorphine Castle

Дата рождения

Около 1320

Дата смерти

1350

Пол

Мужской

Отец

1294 г.р.

Мать

1294 г.р.

Жена

Около 1320 г.р.

Дети

Около 1345 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1320

Отец: Forrester Adam

Мать: Forrester Margaret

Corstorphine Castle
Бракосочетание
До 1344

Жена: Margaret

Рождение ребёнка
Около 1345

Дочь: Lauder Elizabeth

Мать ребёнка: Margaret

Работа или профессия
Неизвестно
Knight
Смерть
1350
Scotland not the United Kingdom
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