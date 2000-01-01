Асельдеров Магомед Багавутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асельдеров Магомед Багавутдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асельдеров Багавутдин Абдулкадырович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асельдеров Алав Магомедович

Мать ребёнка: Тетей Абдурахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асельдеров Карамутдин Магомедович

Мать ребёнка: Тетей Абдурахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даибова Айзанат Магомедовна

Мать ребёнка: Тетей Абдурахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдуразакова Нурият Магомедовна

Мать ребёнка: Тетей Абдурахмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тетей Абдурахмановна

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