Зарникова Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарникова Ксения Петровна

Зарникова Ксения Петровна

avatar

Место рождения

Зарников., Михайловская станица, Хоперский округ

Дата рождения

12.01.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1877 г.р.

Мать

До 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1894 ст.

Отец: Зарников Петр Федорович

Мать: Зарникова Мария Антоновна

Зарников., Михайловская станица, Хоперский округ
Тихоновская церковь, ст. Михайловской Рождилась Ксения Петровна Зарникова 12.01.1894 Зарникова, ст. Михайловской казак Петр Федорович Зарников Зарникова, ст. Михайловской казачья жена Мария Антонов... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close