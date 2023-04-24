Зарникова Ксения Петровна
Место рождения
Дата рождения12.01.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
12.01.1894 ст.
Отец: Зарников Петр Федорович
Тихоновская церковь, ст. Михайловской Рождилась Ксения Петровна Зарникова 12.01.1894 Зарникова, ст. Михайловской казак Петр Федорович Зарников Зарникова, ст. Михайловской казачья жена Мария Антонов... Показать все
Смерть
Неизвестно