Белолипецкая Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1943
Сын: Белолипецкий Сергей Петрович
Отец ребёнка: не указан
Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолипецкий Михаил Петрович (проверить)
Отец ребёнка: не указан