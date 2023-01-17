Белолипецкая Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипецкая Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1943

Сын: Белолипецкий Сергей Петрович

Отец ребёнка: не указан

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолипецкий Михаил Петрович (проверить)

Отец ребёнка: не указан

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