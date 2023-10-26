Потыкалова Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1956
Дочь: Селянинова Елена Александровна
Отец ребёнка: Потыкалов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потыкалов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Потыкалов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потыкалов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Потыкалов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потыкалова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Потыкалов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потыкалова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Потыкалов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потыкалова Алла Александровна
Отец ребёнка: Потыкалов Александр Павлович
Смерть
Неизвестно