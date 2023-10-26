Потыкалова Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потыкалова Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1956

Дочь: Селянинова Елена Александровна

Отец ребёнка: Потыкалов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потыкалов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Потыкалов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потыкалов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Потыкалов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потыкалова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Потыкалов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потыкалова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Потыкалов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потыкалова Алла Александровна

Отец ребёнка: Потыкалов Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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