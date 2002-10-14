Тен Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тен Анастасия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.2002

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.2002

Отец: Тен Владимир Юрьевич

Мать: Ким Оксана Олеговна

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