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Тен Анастасия Владимировна
Тен Анастасия Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.10.2002
Пол
Женский
Отец
Тен Владимир Юрьевич
1972 г.р.
Мать
Ким Оксана Олеговна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.2002
Отец:
Тен Владимир Юрьевич
Мать:
Ким Оксана Олеговна
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