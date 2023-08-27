Бузов Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Бузова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Бузова Ольга
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Бузова Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Бузова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузова Александра Анатольевна
Мать ребёнка: Бузова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бузова Ольга