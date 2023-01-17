Двойнишникова Агрипина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнишникова Агрипина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Около 1954

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1917 ст.

Сын: Двойнишников Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Двойнишников Филипп Семёнович

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Двойнишников Филипп Семёнович

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Соколова Нина Филипповна

Отец ребёнка: Двойнишников Филипп Семёнович

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
20.12.1929

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Двойнишников Филипп Семёнович

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойнишников Филипп Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Смерть
Около 1954
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