Двойнишникова Агрипина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиОколо 1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1917 ст.
Сын: Двойнишников Пётр Филиппович
Отец ребёнка: Двойнишников Филипп Семёнович
Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Двойнишников Филипп Семёнович
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Соколова Нина Филипповна
Отец ребёнка: Двойнишников Филипп Семёнович
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
20.12.1929
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Двойнишников Филипп Семёнович
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Смерть
Около 1954