Ципурия Сосо
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ламара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ципурия Натия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ципурия Тамуна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ципурия Дима
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кетино