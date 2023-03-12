Ципурия Сосо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ципурия Сосо

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ламара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ципурия Натия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ципурия Тамуна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ципурия Дима

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кетино

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