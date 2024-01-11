Шаюков (Шейхлисламов)(Жалюков) Махмуд
Место рожденияс.Красный Остров Сеченовский р-н
Дата рождения1877
Дата смерти1946
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Жалюк
Мать: ?
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Марьям
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Марьям
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1931
Сын: Шаюков Шаймярдян Махмутович
Мать ребёнка: Марьям
Красный остров СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаюков Шафиулла
Мать ребёнка: Марьям
Красный Остров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марьям
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаюков Хасян
Мать ребёнка: Марьям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айшук Махмедовна Махмутовна
Мать ребёнка: Марьям
Смерть
1946
красный остров СССР
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
с.Красный Остров