Шаюков (Шейхлисламов)(Жалюков) Махмуд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаюков (Шейхлисламов)(Жалюков) Махмуд

Место рождения

с.Красный Остров Сеченовский р-н

Дата рождения

1877

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Жалюк

Мать: ?

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шаюков Исмаил Махмутович

Мать ребёнка: Марьям

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
25.12.1922

Дочь: Рашида

Мать ребёнка: Марьям

красный остров
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шаюков Зуфар Махмутович

Мать ребёнка: Марьям

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1931

Сын: Шаюков Шаймярдян Махмутович

Мать ребёнка: Марьям

Красный остров СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаюков Шафиулла

Мать ребёнка: Марьям

Красный Остров
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаюков Саяр Махмутович

Мать ребёнка: Марьям

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаюков Хасян

Мать ребёнка: Марьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айшук Махмедовна Махмутовна

Мать ребёнка: Марьям

Смерть
1946
красный остров СССР
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
с.Красный Остров
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