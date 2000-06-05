Грачева (Суворова) Томара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1937
Дата смерти05.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1937
Рождение ребёнка
20.08.1962
Дочь: Золотых Галина Валентиновна
Отец ребёнка: Грачев Валентин Александрович
Рождение ребёнка
04.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грачев Валентин Александрович
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.12.1971
Сын: Грачев Александр Валентинович
Отец ребёнка: Грачев Валентин Александрович
Рождение ребёнка
13.12.1971
Сын: Грачев Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Грачев Валентин Александрович
Смерть
05.06.2000