Грачева (Суворова) Томара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева (Суворова) Томара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1937

Дата смерти

05.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1937

Отец: Суворов Николай Сергеевич

Мать: Суворова Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
20.08.1962

Дочь: Золотых Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Грачев Валентин Александрович

Рождение ребёнка
04.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грачев Валентин Александрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.12.1971

Сын: Грачев Александр Валентинович

Отец ребёнка: Грачев Валентин Александрович

Рождение ребёнка
13.12.1971

Сын: Грачев Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Грачев Валентин Александрович

Смерть
05.06.2000
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