Сахаровский Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаровский Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Сахаровский Иван Иванович

Мать: Сахаровская Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Александровна

Мать ребёнка: Сахаровская Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаровский Артём Александрович

Мать ребёнка: Сахаровская Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахаровская Татьяна

Место жительства
Неизвестно
г.Находка, Россия
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