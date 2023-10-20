Сахаровский Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Сахаровский Иван Иванович
Мать: Сахаровская Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Александровна
Мать ребёнка: Сахаровская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахаровский Артём Александрович
Мать ребёнка: Сахаровская Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахаровская Татьяна
Место жительства
Неизвестно
г.Находка, Россия