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Опанасенко Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Опанасенко Петр

Отец ребёнка: Опанасенко Андрей

Рождение ребёнка
11.04.1913

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Опанасенко Андрей

Рождение ребёнка
1915

Сын: Опанасенко Константин

Отец ребёнка: Опанасенко Андрей

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Силкин Елизавета

Отец ребёнка: Опанасенко Андрей

Рождение ребёнка
05.07.1926

Сын: Опанасенко Иван

Отец ребёнка: Опанасенко Андрей

с.херсонка одесский район омской области
Смерть
1973
г.омск
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