Опанасенко Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Опанасенко Петр
Отец ребёнка: Опанасенко Андрей
Рождение ребёнка
11.04.1913
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Опанасенко Андрей
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Опанасенко Андрей
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Силкин Елизавета
Отец ребёнка: Опанасенко Андрей
Рождение ребёнка
05.07.1926
Сын: Опанасенко Иван
Отец ребёнка: Опанасенко Андрей
с.херсонка одесский район омской области
Смерть
1973
г.омск