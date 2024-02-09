Павлов Павел Корнеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893
Отец: Павлов Корней
Мать: не указана
Год рождения вычислен из записи о переходе в православие.
Крещение
02.11.1912 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/6c5e202e-8cea-4cbe-9edf-7115ef42d13a/14 казак ст. Каргальской, 19 лет, 02.11.1912 священником Богоявленской ц. ст. Каргальской присоединен к православию из раскола б... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1915 ст.
Мать ребёнка: не указана
Год рождения вычислен из записи о крещении (миропомазании)
Смерть
Неизвестно