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Павлов Павел Корнеевич

Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Вычислено 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1915 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893

Отец: Павлов Корней

Мать: не указана

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Год рождения вычислен из записи о переходе в православие.
Крещение
02.11.1912 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
https://yandex.ru/archive/catalog/6c5e202e-8cea-4cbe-9edf-7115ef42d13a/14 казак ст. Каргальской, 19 лет, 02.11.1912 священником Богоявленской ц. ст. Каргальской присоединен к православию из раскола б... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1915 ст.

Сын: Павлов Аврамий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Год рождения вычислен из записи о крещении (миропомазании)
Смерть
Неизвестно
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