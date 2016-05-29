Лемещук (Кузина) Мария Федоровна
Место рожденияс.Токмово Ковылкинского р-на Мордовской АССР
Дата рождения15.09.1931
Дата смерти29.05.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1931
Отец: Кузин Федор Андреевич
Мать: Кузина Фекла Степановна
с.Токмово Ковылкинского р-на Мордовской АССР
Рождение ребёнка
30.11.1951
Сын: Лемещук Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Находка Приморский край
Рождение ребёнка
13.04.1956
Сын: Лемещук Александр Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Находка Приморский край
Работа или профессия
18.09.2013
г.Находка Приморский край
Пенсионерка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лемещук Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Находка Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
Средне-специальное
Смерть
29.05.2016
г. Находка Приморский край РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Находка Приморский край РФ