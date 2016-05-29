Лемещук (Кузина) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемещук (Кузина) Мария Федоровна

Место рождения

с.Токмово Ковылкинского р-на Мордовской АССР

Дата рождения

15.09.1931

Дата смерти

29.05.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1931

Отец: Кузин Федор Андреевич

Мать: Кузина Фекла Степановна

с.Токмово Ковылкинского р-на Мордовской АССР
Рождение ребёнка
30.11.1951

Сын: Лемещук Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Находка Приморский край
Рождение ребёнка
13.04.1956

Сын: Лемещук Александр Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Находка Приморский край
Работа или профессия
18.09.2013
г.Находка Приморский край
Пенсионерка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лемещук Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Находка Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
Средне-специальное
Смерть
29.05.2016
г. Находка Приморский край РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Находка Приморский край РФ
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