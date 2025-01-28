Маслеников Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМаслеников Алексей

Маслеников Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленикова (Кубынина) Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Масленикова) Надежда

Мать ребёнка: Масленикова (Кубынина) Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Масленикова) Лариса

Мать ребёнка: Масленикова (Кубынина) Раиса

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.