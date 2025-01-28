Маслеников Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Масленикова) Надежда
Мать ребёнка: Масленикова (Кубынина) Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Масленикова) Лариса
Мать ребёнка: Масленикова (Кубынина) Раиса
Смерть
Неизвестно