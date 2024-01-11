Бредихин Иван Степанович
Место рожденияУзбекская ССР, г. Ташкент
Дата рождения1914
Дата смерти19.06.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.194
Дочь: Тянникова Ольга
Мать ребёнка: Бредихина Надежда Ивановна
г. Ташкент Узбекистан
Рождение
1914
Отец: Бредихин Степан
Мать: не указана
Узбекская ССР, г. Ташкент
Военная служба
Неизвестно
Бредихин Иван Степанович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1914 Место рождения: Узбекская ССР, г. Ташкент Дата и место призыва: Кировский РВК, Узбекская ССР, г. Ташкент, Кировский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 36 сбр Дата выбытия: 19.06.1942 Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Смоленская обл., Гжатский р-н, Батюшковский с/с, ст. Батюшково, юго-западная сторона, братская могила
Смерть
19.06.1942
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Гжатский р-н, Батюшковский с/с, ст. Батюшково, юго-западная сторона, братская могила