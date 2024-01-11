Бредихин Иван Степанович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1914 Место рождения: Узбекская ССР, г. Ташкент Дата и место призыва: Кировский РВК, Узбекская ССР, г. Ташкент, Кировский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 36 сбр Дата выбытия: 19.06.1942 Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Смоленская обл., Гжатский р-н, Батюшковский с/с, ст. Батюшково, юго-западная сторона, братская могила

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