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Бредихин Иван Степанович

Место рождения

Узбекская ССР, г. Ташкент

Дата рождения

1914

Дата смерти

19.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.194

Дочь: Тянникова Ольга

Мать ребёнка: Бредихина Надежда Ивановна

г. Ташкент Узбекистан
Рождение
1914

Отец: Бредихин Степан

Мать: не указана

Узбекская ССР, г. Ташкент
Военная служба
Неизвестно
Бредихин Иван Степанович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1914 Место рождения: Узбекская ССР, г. Ташкент Дата и место призыва: Кировский РВК, Узбекская ССР, г. Ташкент, Кировский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 36 сбр Дата выбытия: 19.06.1942 Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Смоленская обл., Гжатский р-н, Батюшковский с/с, ст. Батюшково, юго-западная сторона, братская могила
Смерть
19.06.1942
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Гжатский р-н, Батюшковский с/с, ст. Батюшково, юго-западная сторона, братская могила
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