Хусниамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХусниамал

Хусниамал

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Хамидуллин Гарифьян Хамидуллович

Отец ребёнка: Хамидулла Абдуллин

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Гарифулла Хамидуллович

Отец ребёнка: Хамидулла Абдуллин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамидулла Абдуллин

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close