Хусниамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Хамидуллин Гарифьян Хамидуллович
Отец ребёнка: Хамидулла Абдуллин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Гарифулла Хамидуллович
Отец ребёнка: Хамидулла Абдуллин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хамидулла Абдуллин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно