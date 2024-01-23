Симкина Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1905
Отец ребёнка: Симкин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
15.09.1908
Отец ребёнка: Симкин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
29.07.1914
Отец ребёнка: Симкин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
09.10.1918
Отец ребёнка: Симкин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Симкин Фёдор Алексеевич
Смерть
Неизвестно