Симкина Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимкина Мария Степановна

Симкина Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1905

Сын: Симкин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Симкин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
15.09.1908

Сын: Симкин Трофим Фёдорович

Отец ребёнка: Симкин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
29.07.1914

Сын: Симкин Евдоким Фёдорович

Отец ребёнка: Симкин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
09.10.1918

Сын: Симкин Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Симкин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Симкин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Симкин Фёдор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close