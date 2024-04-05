Kruk (Krynicka) Balbina Около 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kruk (Krynicka) Balbina

Место рождения

Tul/Poświentne

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

1837 г.р.

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Krynicki Józef

Мать: Krynicka (Stankiewicz) Zofia

Tul/Poświentne
Бракосочетание
01.06.1897

Муж: Kruk Andrzej

Ostrów Maz akt 50/1897
Współmałżonek: Andrzej Kruk
Рождение ребёнка
17.04.1898

Дочь: Rostek (Kruk) Leokadia

Отец ребёнка: Kruk Andrzej

Bojary/Kosów Lacki akt 91/1898
Рождение ребёнка
16.12.1899

Сын: Kruk Józef

Отец ребёнка: Kruk Andrzej

Bojary/Kosów Lacki akt 284/1899
Рождение ребёнка
12.09.1901

Дочь: Młyńska (Kruk) Zofia

Отец ребёнка: Kruk Andrzej

Bojary/Kosów Lacki akt 219/1901
Рождение ребёнка
28.01.1904

Сын: Kruk Polikarp

Отец ребёнка: Kruk Andrzej

Bojary/Kosów Lacki akt 27/1904
Рождение ребёнка
10.09.1906

Дочь: Stefanowska (Kruk) Marianna

Отец ребёнка: Kruk Andrzej

Bojary/Kosów Lacki akt 221/1906
Рождение ребёнка
03.04.1910

Сын: Kruk Jan

Отец ребёнка: Kruk Andrzej

Bojary/Kosów Lacki akt 106/1910
Смерть
Неизвестно

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