Kruk (Krynicka) Balbina
Место рожденияTul/Poświentne
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Krynicki Józef
Tul/Poświentne
Бракосочетание
01.06.1897
Муж: Kruk Andrzej
Ostrów Maz akt 50/1897
Współmałżonek: Andrzej Kruk
Рождение ребёнка
17.04.1898
Дочь: Rostek (Kruk) Leokadia
Отец ребёнка: Kruk Andrzej
Bojary/Kosów Lacki akt 91/1898
Рождение ребёнка
16.12.1899
Сын: Kruk Józef
Отец ребёнка: Kruk Andrzej
Bojary/Kosów Lacki akt 284/1899
Рождение ребёнка
12.09.1901
Дочь: Młyńska (Kruk) Zofia
Отец ребёнка: Kruk Andrzej
Bojary/Kosów Lacki akt 219/1901
Рождение ребёнка
28.01.1904
Сын: Kruk Polikarp
Отец ребёнка: Kruk Andrzej
Bojary/Kosów Lacki akt 27/1904
Рождение ребёнка
10.09.1906
Дочь: Stefanowska (Kruk) Marianna
Отец ребёнка: Kruk Andrzej
Bojary/Kosów Lacki akt 221/1906
Рождение ребёнка
03.04.1910
Сын: Kruk Jan
Отец ребёнка: Kruk Andrzej
Bojary/Kosów Lacki akt 106/1910
Смерть
Неизвестно