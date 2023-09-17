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Евстафьев Владислав Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1994

Отец: Евстафьев Виталий Юрьевич

Мать: Евстафьева Венера Адыевна

Рождение ребёнка
01.07.2017

Дочь: Евстафьева Амелия Владиславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.07.2019

Сын: Евстафьев Алексей Владиславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.2021

Сын: Евстафьев Арсений Владиславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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