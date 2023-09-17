Евстафьев Владислав Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1994
Рождение ребёнка
01.07.2017
Дочь: Евстафьева Амелия Владиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.07.2019
Сын: Евстафьев Алексей Владиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.2021
Сын: Евстафьев Арсений Владиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности