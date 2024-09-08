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Саранин Юрий Савельевич

Место рождения

Пермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саранин Савелий Иванович

Мать: (Давыдова) Елена Николаевна

Упоминание
Неизвестно
Сайт «MyHeritage». Администратор Веревкин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г. Выкса, Горьковской области

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