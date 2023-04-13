Шамсикамал Мухаматсалимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсикамал Мухаматсалимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Гилязов Могтасим Гилязетдинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.02.1924

Дочь: Ганеева Мадина Гилязитдиновна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилязов Гилязеттдин Фатхетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1968
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