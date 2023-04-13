Шамсикамал Мухаматсалимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Гилязов Могтасим Гилязетдинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.02.1924
Дочь: Ганеева Мадина Гилязитдиновна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
1968